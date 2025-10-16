Intossicazioni al liceo Marconi Cgil e Flc Cgil richiamano l' attenzione sulla sicurezza delle scuole

16 ott 2025

Cgil Pescara e Flc Cgil Pescara richiamano l'attenzione sulla sicurezza delle scuole dopo le intossicazioni che si sono verificate nel liceo Marconi di Pescara nella mattinata di giovedì 16 ottobre con tanto di evacuazione e chiusura immediata della scuola.Una sostanza urticante ha causato. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

