Il contributo da parte di banche e assicurazioni è stato quantificato nel Documento programmatico di Bilancio inviato a Bruxelles. Ammonta a circa 4,4 miliardi la copertura della Manovra che deriverà nel 2026 da “misure a carico del settore finanziario e assicurativo”. In tutto, nei tre anni di programmazione, la cifra complessiva arriva a superare gli 11 miliardi di euro. E non è finita. Il contributo da banche e assicurazioni non sarà una tantum ma strutturale. È quanto indicato espressamente dal Dpb. Prima la rissa tra Lega e FI sulla tassa alle banche, poi l’intesa. Esulta la Lega, s’indigna Forza Italia. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

Intesa sulle banche dopo la rissa. Oggi il via libera alla Finanziaria