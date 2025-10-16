Intesa sulle banche dopo la rissa Oggi il via libera alla Finanziaria

Lanotiziagiornale.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il contributo da parte di banche e assicurazioni è stato quantificato nel Documento programmatico di Bilancio inviato a Bruxelles. Ammonta a circa 4,4 miliardi la copertura della Manovra che deriverà nel 2026 da “misure a carico del settore finanziario e assicurativo”. In tutto, nei tre anni di programmazione, la cifra complessiva arriva a superare gli 11 miliardi di euro. E non è finita. Il contributo da banche e assicurazioni non sarà una tantum ma strutturale. È quanto indicato espressamente dal Dpb. Prima la rissa tra Lega e FI sulla tassa alle banche, poi l’intesa. Esulta la Lega, s’indigna Forza Italia. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

intesa sulle banche dopo la rissa oggi il via libera alla finanziaria

© Lanotiziagiornale.it - Intesa sulle banche dopo la rissa. Oggi il via libera alla Finanziaria

Scopri altri approfondimenti

intesa banche dopo rissaManovra 2025, intesa nella maggioranza sul contributo delle banche: ipotizzata una cifra di 4 miliardi - Il testo del Dpb ha chiarito che il contributo alla legge di bilancio richiesto a banche e assicurazioni sarà pari a 11 miliardi nel triennio 2026- Riporta msn.com

intesa banche dopo rissaIl centrodestra chiude sulla manovra, intesa sulle banche - Domani mattina alle 11 il Cdm per il via libera (ANSA) ... Secondo ansa.it

intesa banche dopo rissaNuovo vertice per chiudere la manovra, intesa sulle banche - Domani mattina alle 11 il Cdm per il via libera (ANSA) ... ansa.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Intesa Banche Dopo Rissa