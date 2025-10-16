Intervista a Salvini | Stefani sarà il governatore più giovane In Toscana? Non è colpa di Vannacci E la pace è di Trump

«In Veneto è l'inizio di un bellissimo percorso che da Zaia, che è uno dei governatori più amati e apprezzati non d'Italia ma d'Europa, ci porterà ad avere il più giovane governatore d'Italia in carica, Alberto Stefani, sindaco oggi parlamentare, che ha 32 anni. C'è chi dei giovani parla e c'è chi invece sui giovani punta, li forma e poi pone loro delle sfide. Governare una regione infrastrutturata ed economicamente decisiva come il Veneto vuol dire che uno ha la stoffa per farlo». Così Matteo Salvini «battezza» l'inizio della campagna elettorale del vice segretario federale della Lega che in Veneto sfiderà il dem Giovanni Manildo. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Intervista a Salvini: "Stefani sarà il governatore più giovane. In Toscana? Non è colpa di Vannacci. E la pace è di Trump"

