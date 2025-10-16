Interventi urgenti di derattizzazione e disinfestazione | plesso chiuso per quattro giorni

Brindisireport.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

SAN VITO DEI NORMANNI - Il plesso scolastico “Madre Teresa di Calcutta” del secondo Istituto comprensivo rimarrà chiuso per quattro giorni, da venerdì 17 a lunedì 20 ottobre 2025 per consentire l'esecuzione di urgenti interventi di derattizzazione e disinfestazione dei locali.Il provvedimento. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Immagine generica

