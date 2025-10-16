International dance festival 2025 coppia di palermitani a un passo dal podio

Palermotoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un risultato straordinario è stato ottenuto da una giovane coppia di ballerini palermitani, Massimo Madonia e Giada Altezza, che ha raggiunto la finale nella categoria “Amatori Rising Star” e la finale under 25, conquistando due quarti posti in una competizione di livello mondiale. International. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Guam to Host First International Dance Festival - Diverse Categories Age and Group Size Divisions Judging Criteria Awards and Recognition Commitment ... Scrive eturbonews.com

international dance festival 2025'Enriching cultural experiences': Guam to host first international dance festival on Dec. 6-7 but registration closing soon - 6 and 7, a regional showcase and competition celebrating cultural heritage, creative expression, and artistic excellence. Scrive guampdn.com

international dance festival 2025Global dancers converge in Hanoi for Ahlan International Dance Festival 2025 - 15, the festival will feature a series of exciting activities, including intensive dance workshops led by world- Da vietnamnet.vn

Cerca Video su questo argomento: International Dance Festival 2025