Inter Women un passo avanti in Women’s Europa Cup | è 5-0 al Vllaznia

Dopo il 7-0 dell’andata, l’Inter Women ha conquistato punteggio pieno in Albania vincendo per 5-0 contro il Vllaznia in Women’s Europa League. Un match dominato dall’inizio alla fine e portato a casa grazie ai gol di Bugeja, Polli, Glionna, Tomaselli e Detruyer. Si è trattata dunque di una partita storica per la squadra femminile nerazzurra che ha conquistato così non solo la centesima vittoria in tutte le competizioni, ma anche l’accesso alla fase ad eliminazione diretta della competizione europea. Piovani e squadra, dunque, dovranno attendere venerdì 17 ottobre per scoprire il tabellone della prossima fase. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

