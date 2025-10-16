Inter solo uno tra Lautaro e Thuram | Chivu sorride a metà

L’allenatore nerazzurro prepara ad Appiano Gentile il big match dell’Olimpico con la Roma Lautaro sì, Thuram no. L’ Inter ritrova tutti i nazionali ad Appiano Gentile, dov’è tornato quest’oggi ad allenarsi con il gruppo anche il capitano nerazzurro. Cristian Chivu (LaPresse) – Calciomercato.it Lautaro Martinez dopo l’amichevole (con doppietta) con la maglia dell’ Argentina era rientrato già mercoledì a Milano con un volo privato da Miami e sarà regolarmente in campo sabato sera nel big match di campionato in casa della Roma. Il ‘Toro’ ha svolto un lavoro specifico insieme agli altri compagni rientrati per ultimi dagli impegni con le rispettive selezioni e molto probabilmente verrà affiancato da Bonny nel tandem offensivo interista. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

