Inter ricavi da record per i nerazzurri | ma c’è un dato negativo

Calcionews24.com | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter: bilancio record e utili in crescita, boom di ricavi e fatturato storico. Il futuro del club nerazzurro è sempre più roseo L’Inter festeggia un traguardo economico senza precedenti. Il Consiglio di Amministrazione del club nerazzurro ha approvato il bilancio per l’esercizio 202425, chiuso con un utile netto di 35,4 milioni di euro. Un risultato . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

inter ricavi da record per i nerazzurri ma c8217232 un dato negativo

© Calcionews24.com - Inter, ricavi da record per i nerazzurri: ma c’è un dato negativo

Argomenti simili trattati di recente

inter ricavi record nerazzurriFattore Champions, sponsor e stadio: Inter, ricavi record. E c’è una curiosità - Dopo il via libera nel CdA, l’Inter ieri ha approvato il suo migliore bilancio degli ultimi anni che è inutile per 35 milioni ... Segnala msn.com

inter ricavi record nerazzurriInter, approvato bilancio 2024-25 con ricavi record. Marotta: "Momento storico" - L’assemblea degli azionisti del club nerazzurro ha approvato i conti per l’anno fiscale 2024/25 ... Si legge su msn.com

inter ricavi record nerazzurriInter, approvato bilancio da record. Marotta: “Tappa storica. Grazie a Inzaghi e Chivu” - I nerazzurri hanno chiuso il bilancio con dei ricavi in crescita e pari a 567 milioni di euro, oltre che ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Inter Ricavi Record Nerazzurri