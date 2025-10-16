Inter-Milan tutte le informazioni sui biglietti per il derby di Milano

Ilprimatonazionale.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tramite una nota sul proprio sito ufficiale, l’ Inter ha comunicato tutte le informazioni utili per i biglietti del derby di Milano. Il match contro il Milan è in programma domenica 23 novembre alle ore 20:45. La vendita dei tagliandi prenderà il via lunedì 20 ottobre, esclusivamente online su inter.ittickets. Inter-Milan, L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

