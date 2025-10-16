Inter-Milan tutte le informazioni sui biglietti per il derby di Milano

Tramite una nota sul proprio sito ufficiale, l’ Inter ha comunicato tutte le informazioni utili per i biglietti del derby di Milano. Il match contro il Milan è in programma domenica 23 novembre alle ore 20:45. La vendita dei tagliandi prenderà il via lunedì 20 ottobre, esclusivamente online su inter.ittickets. Inter-Milan, L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Inter-Milan, tutte le informazioni sui biglietti per il derby di Milano

Altri contenuti sullo stesso argomento

Le sfide clou Napoli-Torino, Roma-Inter e Milan-Fiorentina - facebook.com Vai su Facebook

#Donnarumma: "Scudetto? Mi piace il Milan. L'Inter si nutre delle conoscenze recenti" - X Vai su X

Dall’Inter al Milan, tutto svelato: ad un passo dai rossoneri - Il calciomercato tiene sempre banco in casa Milan con i rossoneri che sono stati vicini all’acquisto di un giocatore che sta vestendo da diversi anni la maglia dell’Inter. Secondo milanlive.it

Inter e Milan, porte girevoli e stesso obiettivo: il preferito dalla Germania - L'idea principale è condivisa tra nerazzurri e rossoneri: tutte le alternative ... Segnala tuttosport.com

Pagina 2 | Inter e Milan, porte girevoli e stesso obiettivo: il preferito dalla Germania - L'idea principale è condivisa tra nerazzurri e rossoneri: tutte le alternative ... Segnala tuttosport.com