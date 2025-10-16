Inter-Milan biglietti | date e fasi di vendita

L’attesa è finita: il derby di Milano si avvicina e l’atmosfera a San Siro si prepara a diventare elettrica. Domenica 23 novembre alle ore 20:45, l’Inter di Cristian Chivu affronterà il Milan nella prima stracittadina della stagione, una sfida che promette spettacolo, emozioni e una cornice di pubblico da record. Biglietti Inter-Milan: quando inizia la vendita. La vendita dei tagliandi per Inter-Milan inizierà lunedì 20 ottobre, esclusivamente online su inter.ittickets. Per accedere alle fasi di prevendita anticipata sarà necessario essere iscritti a INTERISTA, il programma di loyalty ufficiale del club, e collegare la propria Tessera Siamo Noi o la tessera Inter Club al profilo personale su inter. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it