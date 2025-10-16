Inter la Roma si avvicina | la scelta su Thuram

Alle ora 20:45 del 18 ottobre andrà in scena uno dei big match della 7ª giornata di campionato di Serie A tra Inter e Roma: l’occasione sarà ghiotta per i nerazzurri che all’Olimpico potranno ambire a risalire la classifica e scansare i giallorossi dalla vetta. Gli uomini di Chivu si faranno trovare pronti al ritorno dalle nazionali, ma il tecnico rumeno dovrà valutare anche altri aspetti come ad esempio la condizione di Marcus Thuram. Thuram, infatti, si è infortunato nel secondo tempo della sfida di Champions League contro lo Slavia Praga, e ad oggi ha già saltato il match contro la Cremonese. 🔗 Leggi su Forzainter.eu © Forzainter.eu - Inter, la Roma si avvicina: la scelta su Thuram

