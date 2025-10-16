Inter il ritorno di Gasperini da ex

Ilprimatonazionale.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tra passato e presente ci si gioca lo scudetto Roma-Inter è il big match della settima giornata di Serie A ma sarà anche una sfida con il passato per Gasperini e Chivu. La stagione ha ancora tanto da raccontare e Sabato contro la Roma si giocherà uno scontro cruciale Uno scontro L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

inter il ritorno di gasperini da ex

© Ilprimatonazionale.it - Inter, il ritorno di Gasperini da ex

Approfondisci con queste news

inter ritorno gasperini exRoma, brutte notizie per Gasperini: quel giocatore a forte rischio contro l’Inter - Roma, ritorno alla normalità dopo la sosta: testa all’Inter e dubbi di formazione. Si legge su calcionews24.com

inter ritorno gasperini ex“Doveva andare all’Inter”, svelato il clamoroso retroscena sull’allenatore - Le dichiarazioni di un ex giocatore hanno fatto emergere un’importante novità sulla panchina dell’Inter e sull’allenatore scelto ... Come scrive spaziointer.it

inter ritorno gasperini exRoma-Inter, il ritorno di Leon Bailey e le parole di Capello sulla squadra di Gasperini - NEWS DELLA GIORNATA – Tutte le news della giornata giallorossa raccolte per voi in un solo articolo: buona lettura! Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Inter Ritorno Gasperini Ex