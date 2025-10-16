Inter da record in Serie A per ricavi! Il dato sul bilancio 2024-25 | fattore Champions ma non solo… Spunta una curiosità

Inter News 24 Inter da record in Serie A per ricavi! Il dato sul bilancio 2024-25: fattore Champions ma non solo. Spunta una curiosità. Tutti i dettagli. L’Inter festeggia un bilancio da record. Dopo il via libera del Consiglio di Amministrazione, il club nerazzurro ha approvato i conti per l’esercizio 202425, chiudendo con un utile di 35,4 milioni di euro. Un risultato straordinario, il migliore degli ultimi anni, raggiunto non grazie a un taglio dei costi, ma a un vero e proprio boom dei ricavi. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, la cavalcata sportiva, pur conclusasi con l’amaro in bocca per i tifosi, ha spinto il fatturato a una quota storica di 546 milioni di euro, al netto del player trading. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter da record in Serie A per ricavi! Il dato sul bilancio 2024-25: fattore Champions ma non solo… Spunta una curiosità

