Inter bilancio record per la Serie A da oltre mezzo miliardo
Un bilancio storico Quello del 2024-2025 è il miglior bilancio della storia dell’Inter. Non era mai successo infatti che il club nerazzurro avesse portato un utile così grande. La differenza non l’ha fatta il taglio dei costi ma il boom dei ricavi. Nonostante gli “zero tituli” della passata stagione, il L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
L’Assemblea degli Azionisti di F.C. Internazionale Milano S.p.A. ha approvato il bilancio per l’anno fiscale 2024/25 Il bilancio approvato dai soci chiude con un utile di 35,4M, con una crescita netta di 70M rispetto al 30 giugno 2024. Raggiunto il valore dei ric - facebook.com Vai su Facebook
#Inter, approvato il bilancio della stagione 2024/25: record assoluto in Serie A - X Vai su X
Inter, il trofeo del bilancio: zero titoli e tanti soldi, l'eredità di Inzaghi - A trascinare i conti della società la Champions e il Mondiale per club ... Come scrive tuttosport.com
Inter, bilancio record: i risultati di Inzaghi trascinano i conti. Marotta: "Utile storico" - L’Inter chiude l’esercizio 2024/25 con un risultato di bilancio storico: 568 milioni di euro di ricavi — record assoluto in Serie A,. tuttomercatoweb.com scrive
Inter, approvato il bilancio della stagione 2024/25: record assoluto in Serie A - L’assemblea degli azionisti dell’Inter ha approvato il bilancio dell’esercizio 2024/25, che si è chiuso con un utile di 35,4 milioni di euro, un risultato in netto miglioramento rispetto alla perdita ... Scrive msn.com