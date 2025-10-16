IntelligenceMattarella | oggi ancora più preziosaRepubblica riconoscente

Roma, 16 ott. (askanews) – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto ieri al Quirinale i direttori dell’Aise e dell’Aisi insieme alle rispettive delegazioni in occasione dei 100 anni dell’intelligence italiana. Il Capo dello Stato ha voluto esprimere a dirigenti e agenti impegnati nei Servizi “apprezzamento per il compito che svolgono e la riconoscenza della Repubblica per quanto fanno nell’interesse del nostro Paese”. “Sono compiti necessariamente, istituzionalmente, non conosciuti – com’è giusto che sia, nell’interesse nazionale – ma preziosi per la sicurezza dell’Italia. Per questo la riconoscenza della Repubblica che vi esprimo è convinta ed è profonda. 🔗 Leggi su Ildenaro.it