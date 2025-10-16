Integrazione la giunta comunale aderisce alla Carta dei richiedenti asilo e dei rifugiati
Favorire percorsi di inclusione dei rifugiati e richiedenti asilo attraverso l’adesione alla Carta per l’integrazione elaborata per valorizzare il ruolo degli enti locali in questo ambito. È quanto deciso dalla giunta comunale, su proposta dell’assessora alle politiche sociali Costanza Spera. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
