Integrazione e inclusione a Castel San Giorgio | 4 donne ottengono la cittadinanza italiana

Emozioni a Castel San Giorgio, dove, ieri mattina, quattro donne residenti da anni nel territorio hanno ottenuto ufficialmente la cittadinanza italiana al termine del previsto iter burocratico. La cerimonia si è svolta alla presenza del sindaco, del responsabile dell'ufficio Anagrafe e Stato. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

