Insulti social alla neo coordinatrice Di Muzio intervengono i vertici regionali della Lega
Vincenzo D'Incecco e Sabrina Bocchino definiscono vergognosi e inaccettabili gli insulti social contro Giada Di Muzio, neo coordinatrice regionale della Lega Giovani AbruzzoIl coordinatore e la vice coordinatore regionale della Lega Abruzzo sono intervenuti per esprimere solidarietà e massimo. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
