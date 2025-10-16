Insulti social alla neo coordinatrice Di Muzio intervengono i vertici regionali della Lega

Vincenzo D'Incecco e Sabrina Bocchino definiscono vergognosi e inaccettabili gli insulti social contro Giada Di Muzio, neo coordinatrice regionale della Lega Giovani AbruzzoIl coordinatore e la vice coordinatore regionale della Lega Abruzzo sono intervenuti per esprimere solidarietà e massimo. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

