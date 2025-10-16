Insulti inaccettabili sui social contro Giada Di Muzio solidarietà e sostegno da D' Incecco e Bocchino Lega

«Gli insulti comparsi sui social ai danni di Giada Di Muzio, nostro coordinatore regionale della Lega Giovani Abruzzo, sono vergognosi e inaccettabili».A dirlo sono Vincenzo D'Incecco e Sabrina Bocchino, coordinatore regionale e vicecoordinatore regionale Lega Abruzzo.I due proseguono: «Un conto. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Solidarietà a @BiloFausto, bersaglio di cori e contestazioni dai toni odiosi e inaccettabili. Da chi si dice “per la pace”, ma non ha la minima idea di cosa significhi davvero costruirla: solo slogan e insulti, mai alcun spirito costruttivo. - X Vai su X

Solidarietà a Bernard Dika Gli insulti razzisti che sta ricevendo sono inaccettabili. Bernard è cresciuto in Toscana, ha studiato qui, qui ha scelto di impegnarsi per gli altri. È parte viva della nostra comunità. Chi lo attacca per il cognome o le origini non capisce c - facebook.com Vai su Facebook

LEGA GIOVANI: D’INCECCO E BOCCHINO, “INACCETTABILI INSULTI SOCIAL CONTRO GIADA DI MUZIO” - PESCARA – “Gli insulti comparsi sui social ai danni di Giada Di Muzio, nostro coordinatore regionale della Lega Giovani Abruzzo, sono vergognosi e inaccettabili”. Secondo abruzzoweb.it

Insulti contro Vespa, 'spiace ma non intimidiscono' - "È inaccettabile che all'interno dell'azienda non si rispetti un professionista come Bruno Vespa, che da decenni rappresenta un simbolo dei valori del servizio pubblico", ha fatto eco Antonio Marano, ... Da ansa.it

Insulti social a Ester Pantano pro Gaza, 'ho avvocato bravo' - Anche l'attrice catanese Ester Pantano ha partecipato ieri allo sciopero generale a sostegno dell'iniziativa della Flotilla per Gaza. msn.com scrive