Instagram down l’app non funziona | cosa è successo oggi 16 ottobre 2025

Instagram è in down: l’app di Meta, infatti, non funziona a numerosi utenti a partire dalla mattinata di oggi, giovedì 16 ottobre 2025. Un problema che, a quanto risulta dalle numerose segnalazioni degli utenti, sta coinvolgendo numerosi follower in tutto il mondo. Secondo quanto riscontrato, l’app di Instagram risulta operativa a metà: non si riescono a postare immagini, stories e, in alcuni casi, neanche a vedere i profili. Meta, il gruppo di Mark Zuckerberg che controlla il social insieme a WhatsApp e Facebook, al momento non ha ancora rilasciato una dichiarazione ufficiale: non è chiaro, quindi, il perché del malfunzionamento. 🔗 Leggi su Tpi.it

