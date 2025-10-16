Insigne temporeggia per Sarri ma il mercato della Lazio resta tutt’altro che chiaro Messaggero

Insigne resta al centro dell’attenzione. Il fantasista temporeggia, Sarri insiste, e tra trattative, incontri con Lotito e opportunità estive, il ritorno all’ex Napoli resta possibile. Racconta il Messaggero: “C’è un disperato bisogno di qualità. Sarri non arretra di un centimetro e continua a insistere per Insigne. Non è un segreto ormai che l’ex capitano del Napoli stia temporeggiando proprio per lasciarsi la possibilità di tornare agli ordini dell’amato Comandante. Una volontà che si era ampiamente letta tra le righe nell’intervista rilasciata a luglio scorso di rientro da Toronto: «Lavorare di nuovo con Sarri sarebbe un piacere e un onore. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Insigne temporeggia per Sarri, ma il mercato della Lazio resta tutt’altro che chiaro (Messaggero)

