Insieme ad Evo | a Ciciliano l’incontro per lanciare uno studio di mercato rivolto alla filiera oleoturistica del territorio

CICILIANO – Il progetto Insieme ad Evo: per il bene comune, la salute, il territorio” teso alla promozione dell’oleoturismo sul territorio della Sabina, tiburtino, e della Valle dell’Aniene, realizzato con il contributo dell’Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio – Arsial, giunge alla sua seconda tappa. Dopo la presentazione di settembre, avvenuta nella suggestiva cornice del Castello Savelli-Torlonia di Palombara Sabina, alla presenza dei rappresentanti istituzionali e della filiera oleo turistica, promotori e aderenti all’iniziativa si ritroveranno a Ciciliano il prossimo sabato 18 ottobre a partire dalle ore 18 nella Sala meeting, Officina Municipale del Comune di Ciciliano, in viale Beato Tommaso da Cori. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

