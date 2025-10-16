Insieme ad Evo | a Ciciliano l’incontro per lanciare uno studio di mercato rivolto alla filiera oleoturistica del territorio
CICILIANO – Il progetto Insieme ad Evo: per il bene comune, la salute, il territorio” teso alla promozione dell’oleoturismo sul territorio della Sabina, tiburtino, e della Valle dell’Aniene, realizzato con il contributo dell’Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio – Arsial, giunge alla sua seconda tappa. Dopo la presentazione di settembre, avvenuta nella suggestiva cornice del Castello Savelli-Torlonia di Palombara Sabina, alla presenza dei rappresentanti istituzionali e della filiera oleo turistica, promotori e aderenti all’iniziativa si ritroveranno a Ciciliano il prossimo sabato 18 ottobre a partire dalle ore 18 nella Sala meeting, Officina Municipale del Comune di Ciciliano, in viale Beato Tommaso da Cori. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Insieme ad Evo https://corrierenazionale.net/2025/10/15/insieme-ad-evo/… Insieme ad Evo: A Ciciliano l’incontro per lanciare uno studio di mercato rivolto alla filiera oleoturistica del territorio Il progetto Insieme ad Evo: per il bene comune, la salu Del 15 Ottobr - X Vai su X
Scienza e Protezione Civile: un legame che ci protegge tutti. In Calabria, insieme al Capo Dipartimento della Protezione Civile Fabio Ciciliano, abbiamo inaugurato la Settimana della Protezione Civile parlando di “Scienza per la prevenzione di Protezione Civ - facebook.com Vai su Facebook
Insieme ad Evo: a Ciciliano l’incontro per lanciare uno studio di mercato rivolto alla filiera oleoturistica del territorio - Il progetto Insieme ad Evo: per il bene comune, la salute, il territorio” teso alla promozione dell’oleoturismo sul territorio della Sabina, ... Segnala lopinionista.it