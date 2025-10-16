iNSIDEUSA-Donald il Messia

Cari lettori, benvenuti a una nuova puntata di InsideUsa, la newsletter settimanale di InsideOver dedicata alle notizie più rilevanti dagli Stati Uniti. Io sono Francesca Salvatore e, come ogni giovedì, vi giungerà una mail con tutto ciò che vi serve per comprendere come si è mossa Washington negli ultimi sette giorni. Questa settimana, solo per gli abbonati, un pezzo dedicato al discorso alla Knesset, il parlamento israeliano, non solo come presidente degli Stati Uniti ma come figura messianica, portatore di un linguaggio che mischia politica, fede e missione. Il discorso — pronunciato dopo l’annuncio del cessate-il-fuoco con Hamas e la liberazione degli ostaggi — è stato accolto come un gesto storico, ma il suo significato reale va oltre la diplomazia. 🔗 Leggi su It.insideover.com

Altri contenuti sullo stesso argomento

iNSIDEUSA-Donald, il Messia - benvenuti a una nuova puntata di InsideUsa, la newsletter settimanale di InsideOver dedicata alle notizie più rilevanti dagli Stati Uniti. Lo riporta msn.com

Donald Trump come il nuovo «Messia» dopo l'attentato - «quasi martirio»: Gesù, miracoli e crocifissioni - Quello che è stato accolto alla convention da un ceto politico repubblicano ormai in gran parte trasformato in popolo Maga, non è solo un imprenditore e abile comunicatore divenuto ... Da corriere.it

INSIDEUSA – Red Scare 3.0: il socialismo è tornato (e si candida a sindaco) - benvenuti a una nuova puntata di InsideUsa, la newsletter settimanale di InsideOver dedicata alle notizie più rilevanti dagli Stati Uniti. Riporta msn.com