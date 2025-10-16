Insetti nel pane a scuola | Occultato caso denunciato nella chat della commissione La replica | Non si amministra su Whatsapp
Una foto con un insetto dentro una confezione di pane arrivato nella chat della commissione mensa il 26 settembre: il quarto caso che, denuncia il Comitato mensa dei genitori insieme al gruppo consiliare del Pd, sarebbe stato “occultato” chiedendo, allo stesso tempo, lo scioglimento dell’organo. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Insetti nel pane a scuola. La giunta blocca fornitura in tutte le mense comunali - E’ successo anche ieri dopo che era accaduto l’8 novembre scorso. Da lanazione.it
Mosca nel pane a scuola, i genitori presentano un esposto al Nas - Un nuovo esposto preparato e in consegna per portare all’attenzione degli inquirenti il nuovo caso di insetti trovati negli ... Si legge su ilmessaggero.it
Vermi nel pane a scuola: "Si faccia fornitura locale" - E’ polemica aperta sulla vicenda Iegli insetti rinvenuti nel pane servito ai ragazzi della scuola elementare di La Scala. Come scrive lanazione.it