Inseguimento al mercato | ruba il portafoglio a una signora l' ambulante rincorre e ferma la ladra
Stava curiosando tra i banchi del mercato quando una giovane le si è avvicinata e in pochi secondi le ha aperto la borsetta e sfilato il portafoglio senza che lei si accorgesse di nulla. Ma a notare il movimento è stato l’ambulante del banco vicino che appena ha visto la scena ha iniziato a. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
