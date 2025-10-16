Insediato l’Osservatorio sul Decentramento | guiderà i Municipi verso maggiore autonomia

16 ott 2025

Si è insediato nella mattina di oggi, giovedì 16 ottobre, nella sala giunta di Palazzo della Città, il nuovo Osservatorio sul decentramento, istituito con decreto del sindaco in attuazione dell’articolo 13 del Regolamento sul decentramento amministrativo istitutivo dei Municipi, approvato nel. 🔗 Leggi su Baritoday.it

