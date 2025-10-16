Innovazione tecnologica e sostenibilità | le sfide del Made in Italy nel 2025
L'innovazione sostenibilità Made in Italy 2025: analisi delle sfide e delle opportunità per un futuro più sostenibile.
il Piemonte è a @GITEX_GLOBAL di Dubai Al più grande appuntamento per innovazione tecnologica,10 PMI piemontesi incontrano buyer e partner da tutto il mondo presentando soluzioni in digital innovation,smart cities,energia,mobilità,fintech e healthcare - X Vai su X
L’Oculistica varesina, diretta da Paolo Radice, è la prima nel Nord Italia ad adottare un vitrectomo di ultima generazioneLEGGI QUI: https://www.varesenews.it/2025/10/innovazione-tecnologica-per-la-chirurgia-oftalmica-allospedale-di-circolo-di-varese/23744 - facebook.com Vai su Facebook
L’ingegnere clinico oggi in Italia: identikit di una professione centrale nella sfida dell’innovazione tecnologica in sanità - Con l’intervento del presidente AIIC Umberto Nocco si è aperto a Firenze il 23° Convegno dell’Associazione Italiana Ingegneri Clinici, evento che coincide con il 30° anniversario della ... Si legge su quotidianosanita.it
Innovazione, sostenibilità e gestione efficiente del procurement: le sfide del settore Energy & Utilities secondo RS Italia - Il comparto Energy & Utilities (E&U), un mondo che oggi va ben al di là della mera commodity, è al centro di una doppia transizione: quella della decarbonizzazione, con la crescente penetrazione delle ... Si legge su zeroventiquattro.it
Sostenibilità, Hackathon2030: tre sfide per un’innovazione digitale sostenibile - La Puglia al centro dell’innovazione digitale, grazie a Hackathon2030, l’evento promosso da Dxc Technology, una delle principali società di servizi tecnologici globali, in c ... Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it