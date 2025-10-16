"Non si può fare l’arte sui giusti del pubblico ma si può prendere in considerazione il fatto che il pubblico può non essere abituato all’arte contemporanea, a meno che non gli si dia un elemento in cui identificarsi". Di riflessioni tanto interessanti e incredibilmente attuali la vita di Beverly Pepper è piena, ma questa è stata posizionata tra le opere scultoree, i bozzetti, i disegni, gli acquerelli, gli sketchbook, le fotografie e i video esposte nella mostra Space Outside a lei dedicata da oggi al 24 gennaio a Cubo, il museo d’impresa del Gruppo Unipol con due sedi tra Cubo in Porta Europa, Piazza Sergio Vieira de Mello 35, e Cubo in Torre Unipol, Via Larga 8. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Innovativa Beverly Pepper, artista d’acciaio