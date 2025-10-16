Innovativa Beverly Pepper artista d’acciaio
"Non si può fare l’arte sui giusti del pubblico ma si può prendere in considerazione il fatto che il pubblico può non essere abituato all’arte contemporanea, a meno che non gli si dia un elemento in cui identificarsi". Di riflessioni tanto interessanti e incredibilmente attuali la vita di Beverly Pepper è piena, ma questa è stata posizionata tra le opere scultoree, i bozzetti, i disegni, gli acquerelli, gli sketchbook, le fotografie e i video esposte nella mostra Space Outside a lei dedicata da oggi al 24 gennaio a Cubo, il museo d’impresa del Gruppo Unipol con due sedi tra Cubo in Porta Europa, Piazza Sergio Vieira de Mello 35, e Cubo in Torre Unipol, Via Larga 8. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Innovativa Beverly Pepper, artista d’acciaio - Le opere dell’americana per la prima volta in città, nella mostra al Cubo, fra Porta Europa e Torre Unipol. Lo riporta ilrestodelcarlino.it
Dalle sculture ad acquerelli, Beverly Pepper in mostra a Bologna - Inaugura il 16 ottobre (ore 20) a Bologna, nelle due sedi di Cubo, il museo d'impresa del Gruppo Unipol, la mostra 'Beverly Pepper. ansa.it scrive
BEVERLY PEPPER. SPACE OUTSIDE - A partire dal 16 ottobre 2025, CUBO – il museo d’impresa del Gruppo Unipol – accoglie nelle due sedi di Bologna la mostra Beverly Pepper. Scrive jamesmagazine.it