Innocence anticipazione episodi disponibili dal 18 ottobre su Mediaset Infinity
La soap turca Innocence da qualche settimana ha abbandonato il suo posto nel weekend pomeridiano di Canale 5 per trasferirsi sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity. Qui vengono resi disponibili ogni sabato – allo scoccare della mezzanotte – tre nuovi episodi inediti che possono essere visti in qualsiasi momento. Ma cosa accadrà nelle puntate disponibili dal 18 ottobre della serie tv turca con Deniz Çak?r e?layda Ali?an? Scopriamolo insieme. Innocence, trame del 18 ottobre: Umut e Ismail arrestati. Le cose non si mettono affatto bene per Ismail e Umut, che vengono sottoposti a carcerazione preventiva dopo che la polizia ha rinvenuto in casa loro delle foto sensuali di Ela. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
