CASTIGLIONE DEL LAGO – Il Comune, in collaborazione con le associazioni ParoleInCorso e Pediatri Umbria e la Biblioteca Comunale, promuove il progetto " Genitori in corso ", un ciclo di incontri dedicato ai genitori di bambini da 0 a 6 anni, per offrire strumenti concreti e spazi di confronto sul ruolo genitoriale. L’iniziativa si propone di sostenere le famiglie nel compito di accompagnare la crescita dei figli, valorizzando il dialogo, la consapevolezza e la condivisione di esperienze. I percorsi di sostegno alla genitorialità sono un importante investimento nel benessere della comunità: aiutano i genitori a comprendere meglio i bisogni dei bambini, a gestire le emozioni e a creare relazioni più serene e partecipative nella famiglia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Iniziativa per famiglie con “Genitori in corso“