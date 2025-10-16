Infortunio Thuram novità per la Roma dall’allenamento di oggi | cosa filtra

Internews24.com | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Infortunio Thuram, le ultime sulle condizioni dell’attaccante nerazzurro in vista della prossima sfida alla Roma. Tutti i dettagli in merito. Arrivano importanti aggiornamenti da Appiano Gentile, dove l’ Inter ha svolto l’allenamento mattutino sotto la guida di Cristian Chivu. Come riportato da Sky Sport, il tecnico rumeno ha finalmente ritrovato in gruppo tutti i giocatori rientrati dagli impegni con le rispettive nazionali, un segnale positivo in vista della ripresa del campionato. Tra i presenti, però, mancava ancora Marcus Thuram, che ha continuato a lavorare a parte rispetto ai compagni. 🔗 Leggi su Internews24.com

infortunio thuram novit224 per la roma dall8217allenamento di oggi cosa filtra

© Internews24.com - Infortunio Thuram, novità per la Roma dall’allenamento di oggi: cosa filtra

Leggi anche questi approfondimenti

infortunio thuram novit224 romaThuram ancora a parte, va verso il forfait contro la Roma - 45 la capolista Roma ospita l'Inter, big match da seguire LIVE su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. video.sky.it scrive

infortunio thuram novit224 romaInfortunio Thuram, parla il responsabile dell’area medica: le ultime verso Roma-Inter - Attualmente alle prese con un risentimento muscolare al bicipite femorale della gamba sinistra ... Da fantamaster.it

infortunio thuram novit224 romaInfortunio Thuram, novità e ultimissime in vista di Roma-Inter 7^ giornata - Tengono banco le condizioni di Thuram in casa Inter. Come scrive fantamaster.it

Cerca Video su questo argomento: Infortunio Thuram Novit224 Roma