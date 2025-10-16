Inter News 24 Infortunio Thuram, le ultime sulle condizioni dell’attaccante nerazzurro in vista della prossima sfida alla Roma. Tutti i dettagli in merito. Arrivano importanti aggiornamenti da Appiano Gentile, dove l’ Inter ha svolto l’allenamento mattutino sotto la guida di Cristian Chivu. Come riportato da Sky Sport, il tecnico rumeno ha finalmente ritrovato in gruppo tutti i giocatori rientrati dagli impegni con le rispettive nazionali, un segnale positivo in vista della ripresa del campionato. Tra i presenti, però, mancava ancora Marcus Thuram, che ha continuato a lavorare a parte rispetto ai compagni. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Infortunio Thuram, novità per la Roma dall’allenamento di oggi: cosa filtra