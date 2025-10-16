Infortunio Rabiot un mese di stop per il centrocampista del Milan
Iniziano i primi guai per Max Allegri, il centrocampista del Milan, già colonna dopo poche partite, Adrien Rabiot si ferma per un infortunio. Il calciatore francese arrivato ad agosto ha impattato subito forte sul campionato, ma si è fermato per un problema di natura muscolare. (ANSA) TvPlay.it Gli esami hanno evidenziato per Rabiot una lesione al polpaccio che lo dovrebbe tenere fuori dai campi di gioco almeno un mese. L'articolo proviene da TvPlay.it. 🔗 Leggi su Tvplay.it
