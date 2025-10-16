Infortunio Rabiot problemi per il centrocampista del Milan Il punto

Infortunio Rabiot: lesione al polpaccio, stop forzato per il centrocampista del Milan L’infortunio Rabiot scuote l’ambiente rossonero proprio nel momento in cui il Milan si preparava ad affrontare una delle fasi più delicate della stagione. La sosta per le nazionali di ottobre, che spesso porta notizie poco gradite ai club, ha infatti colpito duramente anche . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Infortunio Rabiot, problemi per il centrocampista del Milan. Il punto

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Il #Milan perde #Rabiot per infortunio: lesione al soleo ? - X Vai su X

ALLARME MILAN! Rabiot torna dalla Francia con un lieve problema al polpaccio (Gazzetta). Il centrocampista sarà monitorato. Domani giornata decisiva sulla sua presenza contro la Fiorentina. #Rabiot #Milan #Infortunio #LoftusCheek - facebook.com Vai su Facebook

Infortunio Rabiot: le condizioni, i tempi di recupero e quante partite salta il centrocampista del Milan - Gli aggiornamenti sulle condizioni del centrocampista francese, tornato acciaccato dagli impegni con la nazionale: i tempi di recupero. Da msn.com

Infortunio Rabiot, lesione al polpaccio. Tempi di recupero e quando rientra: «Controlli fra 10 giorni» - Il centrocampista si è fatto male con la Francia, la risonanza magnetica ha evidenziato un problema più serio del previsto. Scrive msn.com

Milan, le news sugli infortuni di Pulisic, Rabiot e Saelemaekers - Per Rabiot contusione al polpaccio rimediata in allenamento, il francese salterà la Fiorentina. Si legge su sport.sky.it