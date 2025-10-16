Infortunio Rabiot pesante tegola per il Milan di Allegri | a rischio la sua presenza per il derby contro l’Inter!
Inter News 24 Le condizioni del francese. La sosta per le nazionali di ottobre si trasforma in un incubo per il Milan. Il nuovo tecnico Massimiliano Allegri deve fare i conti con un’infermeria sempre più affollata, che complica i piani in vista del prossimo, delicato, ciclo di partite. La tegola più pesante arriva dal centrocampo e riguarda uno dei pilastri della squadra: il francese Adrien Rabiot. La diagnosi e i tempi di recupero. Le preoccupazioni della vigilia sono state confermate dagli esami strumentali. 🔗 Leggi su Internews24.com
#Rabiot è stato sottoposto a risonanza magnetica per il problema al polpaccio sinistro riportato in nazionale: lesione del muscolo soleo. Il calciatore sarà rivalutato tra una decina di giorni. Il centrocampista ha rimediato l'infortunio dopo una contusione al polpa - X Vai su X
ALLARME MILAN! Rabiot torna dalla Francia con un lieve problema al polpaccio (Gazzetta). Il centrocampista sarà monitorato. Domani giornata decisiva sulla sua presenza contro la Fiorentina. #Rabiot #Milan #Infortunio #LoftusCheek - facebook.com Vai su Facebook
Milan, emergenza infortuni: Allegri perde Rabiot, l'esito degli esami - Adrien Rabiot out, altra tegola per Massimiliano Allegri in vista della ripresa del campionato dopo la pausa nazionali. Come scrive tuttosport.com
Milan, infortunio per Rabiot: quando torna, quante e quali partite salta - Capiamo quando può tornare il centrocampista francese e quali partite salterà. Si legge su msn.com
Tegola Milan, si ferma anche Rabiot: lesione. Rossoneri in ansia per Pulisic - Il francese è stato sottoposto a risonanza magnetica e verrà nuovamente rivalutato tra dieci giorni. Come scrive ilgiorno.it