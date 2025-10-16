Infortunio Rabiot Milan infuriato con la Francia | il retroscena

Infortunio Rabiot, il Milan furioso con la Francia: «Gestione discutibile del centrocampista». I rossoneri non sono d’accordo con alcune scelte L’infortunio di Adrien Rabiot ha scatenato un’ondata di irritazione in casa Milan, che si trova nuovamente a dover fare i conti con un problema fisico occorso a un proprio giocatore durante la sosta per le . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Infortunio Rabiot, Milan infuriato con la Francia: il retroscena

Altre letture consigliate

RABIOT FUORI UN MESE! Milan furioso con la Francia (Eurosport). La Domanda del Club: «Come avrebbe potuto essere in panchina lunedì contro l'Islanda se avesse avuto un infortunio?» #Rabiot #Milan #Nazionale #Eurosport - X Vai su X

ALLARME RABBIOT! La Gazzetta.it conferma: il francese da valutare. Il Problema: Il dolore al polpaccio «non è del tutto svanito» dopo gli impegni con la Nazionale. #Rabiot #Milan #Infortunio #SerieA - facebook.com Vai su Facebook

Infortunio Rabiot, Milan infuriato con la Francia: il retroscena - I rossoneri non sono d’accordo con alcune scelte L’infortunio di Adrien Rabiot ha scatenato un’ondata di ... Lo riporta calcionews24.com

Il Milan perde Rabiot, infortunio per il centrocampista: cosa si è fatto e quanto sta fuori - Rabiot si ferma per infortunio, brutta notizia per Allegri: quante partite rischia di saltare il francese. Riporta ilbianconero.com

Milan, le news sugli infortuni di Pulisic, Rabiot e Saelemaekers - Per Rabiot contusione al polpaccio rimediata in allenamento, il francese salterà la Fiorentina. Riporta sport.sky.it