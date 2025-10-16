Infortunio Rabiot | lesione per l’ex Juventus che tegola per Allegri! Quanto dovrà stare fuori Preoccupa anche Pulisic le sue condizioni

Infortunio Rabiot: lesione per l’ex centrocampista della Juventus, brutta tegola per Allegri! Quanto starà fuori. Preoccupa anche Pulisic, le condizioni. Una sosta che presenta un conto salatissimo. Il Milan torna dagli impegni delle nazionali con un’infermeria affollata e un’emergenza che fa tremare Massimiliano Allegri. La tegola più pesante è lo stop di Adrien Rabiot, ma a preoccupare sono anche le condizioni di Christian Pulisic. QUI: SCANAVINO LASCIA LA JUVE, IL COMUNICATO LEGGI ANCHE: Juventus, i conti di nuovo sotto la lente della UEFA: aperta un’inchiesta per il Fair Play Finanziario. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Infortunio Rabiot: lesione per l’ex Juventus, che tegola per Allegri! Quanto dovrà stare fuori. Preoccupa anche Pulisic, le sue condizioni

