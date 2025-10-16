Infortunio Rabiot i tempi di recupero | a rischio il match con la Roma

16 ott 2025

Come oramai sempre accade, la pausa nazionali non ha risparmiato i soliti infortuni tanto temuti da tutti gli allenatori, che devono fare i conti con diversi giocatori ai box in vista della ripresa della Serie A. Fortunatamente, in casa Roma la situazione è rimasta sotto controllo, senza che Gasperini debba porre rimedio agli infortuni accorsi con le rispettive nazionali. Chi invece non è stato risparmiato dai problemi fisici dei giocatori rientrati dalle rispettive nazionali è il Milan, che dopo gli infortuni di Pulisic e Saelemaekers deve far fronte anche a quello di Adrien Rabiot. Il centrocampista ex Juventus è infatti tornato malconcio dal ritiro della Francia e, stando a quanto riportato da Sky Sport, gli esami strumentali svolti nella giornata odierna avrebbero riportato una lesione al soleo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

