Infortunio Pulisic Milan infuriato | cosa ha fatto irritare i rossoneri
Infortunio Pulisic: il Milan trema, rischio stop contro la Fiorentina e oltre. I rossoneri sono molto arrabbiati con gli Usa. La sosta per le nazionali si è trasformata in una brutta notizia per il Milan, che potrebbe dover rinunciare a due pedine fondamentali per la prossima sfida di campionato contro la Fiorentina. Le preoccupazioni principali . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Argomenti simili trattati di recente
Pochettino fa giocare a Pulisic un’amichevole nonostante un fastidio alla coscia, mentre Saelemaekers lascia in anticipo il ritiro del Belgio dopo essere uscito per infortunio nel match contro la Macedonia. Difficile per Allegri averli a disposizione per la partita di - facebook.com Vai su Facebook
#Pulisic rischia un mese di stop: L'amichevole degli #Usa costa cara, #Milan irritato. In via Aldo Rossi e a #Milanello l'infortunio al bicipite femorale di Christian #Pulisic non lo hanno accolto con il sorriso sulle labbra. Non solo perché arriva al termine di una - X Vai su X
Milan, Pulisic è un caso diplomatico: club infuriato col c.t. Usa Pochettino, il possibile lungo stop scatena i tifosi - degli Usa Pochettino per la scelta di schierare Pulisic in amichevole: il trequartista rischia un lungo stop per infortunio ... Riporta sport.virgilio.it
Milan, cresce la paura per Pulisic: l’infortunio con la Nazionale preoccupa, il motivo - Preoccupazione per Pulisic, costretto a lasciare il campo con gli Stati Uniti. Secondo spaziomilan.it
Pulisic si è infortunato in Nazionale: scatta l’allarme, Pochettino inguaia il Milan - Christian Pulisic è uscito per infortunio durante l'amichevole Stati Uniti- Riporta milanlive.it