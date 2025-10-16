Infortunio Pulisic Milan infuriato | cosa ha fatto irritare i rossoneri

Infortunio Pulisic: il Milan trema, rischio stop contro la Fiorentina e oltre. I rossoneri sono molto arrabbiati con gli Usa. La sosta per le nazionali si è trasformata in una brutta notizia per il Milan, che potrebbe dover rinunciare a due pedine fondamentali per la prossima sfida di campionato contro la Fiorentina. Le preoccupazioni principali . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

