Infortunio Pulisic: il Milan trema, rischio stop contro la Fiorentina e oltre. I rossoneri sono molto arrabbiati con gli Usa. La sosta per le nazionali si è trasformata in una brutta notizia per il Milan, che potrebbe dover rinunciare a due pedine fondamentali per la prossima sfida di campionato contro la Fiorentina. Le preoccupazioni principali . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Infortunio Pulisic, Milan infuriato: cosa ha fatto irritare i rossoneri