Infortunio Pulisic Geria | Non ho cercato di colpirlo volontariamente Spero stia bene

Pianetamilan.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il calciatore del Milan Pulisic si è fatto male dopo uno sconto di gioco con il difensore dell'Australia Jason Geria. Ecco le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

infortunio pulisic geria hoInfortunio Pulisic, Geria: “Non ho cercato di colpirlo volontariamente. Spero stia bene” - Il calciatore del Milan Pulisic si è fatto male dopo uno sconto di gioco con il difensore dell'Australia Jason Geria. Scrive msn.com

infortunio pulisic geria hoUltime Milan, infortunio per Pulisic: la dinamica e le prime indicazioni - Il Milan in ansia per Christian Pulisic dopo l’amichevole degli Stati Uniti contro l’Australia: le prime notizie non rassicurano. Da notiziemilan.it

infortunio pulisic geria hoPulisic, infortunio in Nazionale: Milan in ansia è a rischio per la Fiorentina. Come sta - Allegri nella sosta nazionali ha perso anche Saelemaekers, mentre Rabiot e Estupinan andranno valutati ... Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Infortunio Pulisic Geria Ho