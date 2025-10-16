Infortunio Pulisic Geria | Non ho cercato di colpirlo volontariamente Spero stia bene

Il calciatore del Milan Pulisic si è fatto male dopo uno sconto di gioco con il difensore dell'Australia Jason Geria. Ecco le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

?#Pulisic, parla anche Jason Geria, l’australiano autore del fallo che ha causato l’infortunio a Chris - X Vai su X

L’infortunio di Pulisic costringe Max Allegri a trovare un’altra spalla per Giménez in attacco: chi schierereste tra Leão e Nkunku? - facebook.com Vai su Facebook

Infortunio Pulisic, Geria: “Non ho cercato di colpirlo volontariamente. Spero stia bene” - Il calciatore del Milan Pulisic si è fatto male dopo uno sconto di gioco con il difensore dell'Australia Jason Geria. Scrive msn.com

Ultime Milan, infortunio per Pulisic: la dinamica e le prime indicazioni - Il Milan in ansia per Christian Pulisic dopo l’amichevole degli Stati Uniti contro l’Australia: le prime notizie non rassicurano. Da notiziemilan.it

Pulisic, infortunio in Nazionale: Milan in ansia è a rischio per la Fiorentina. Come sta - Allegri nella sosta nazionali ha perso anche Saelemaekers, mentre Rabiot e Estupinan andranno valutati ... Come scrive msn.com