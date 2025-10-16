Infortunio Pinsoglio chi potrebbe sostituire il terzo portiere della Juve? Arriva un’importante indicazione dall’allenamento odierno | tutti i dettagli

Infortunio Pinsoglio, chi potrebbe sostituire il terzo portiere della Juve? Tutti i dettagli sull’estremo difensore bianconero. Un infortunio che apre una porta, un’assenza che si trasforma in una grande opportunità. Lo stop di Carlo Pinsoglio, che lo terrà lontano dai campi per circa due mesi, costringe la Juventus a guardare in casa propria per completare il reparto portieri. E dall’allenamento di oggi è arrivato un segnale su chi sarà il prescelto. Con il leader dello spogliatoio ai box, Igor Tudor deve infatti attingere dal florido vivaio bianconero, e oggi, alla Continassa, il giovane Simone Scaglia si è allenato con la prima squadra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

