Infortunio Pinsoglio che tegola per la Juve | quanto starà fuori il terzo portiere e quando potrebbe tornare a disposizione I tempi di recupero
Infortunio Pinsoglio, l’infermeria bianconera si affolla ancora: il terzo portiere ko in allenamento, per lui uno stop di circa sessanta giorni. Piove sul bagnato in casa Juventus. In un periodo già segnato dai gravi infortuni di Gleison Bremer e Juan Cabal, l’infermeria bianconera si affolla ulteriormente. Questa volta a fermarsi è Carlo Pinsoglio, uno dei leader silenziosi dello spogliatoio. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il terzo portiere bianconero si è fermato ieri in allenamento e gli esami hanno dato un esito purtroppo negativo. Infortunio Pinsoglio: il comunicato della Juventus. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
