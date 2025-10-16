Infortunio per Rabiot è allarme in casa Milan | quante partite salterà il francese
La sosta per gli impegni delle nazionali ha lasciato strascichi pesanti in casa Milan. Oltre ad Alexis Saelemaekers, che si sta allenando indivualmente, Pervis Estupinan, che sta proseguendo le terapie alla caviglia sinistra, e Christian Pulisic, che si sottoporrà nella giornata di domani. 🔗 Leggi su Today.it
Argomenti simili trattati di recente
Grave infortunio per Adrien #Rabiot, da una semplice a guaio serio per il #Milan. Una lesione al soleo, come se non peggio di quella riportata da #Leao I tempi di recupero - X Vai su X
ALLARME MILAN! Rabiot torna dalla Francia con un lieve problema al polpaccio (Gazzetta). Il centrocampista sarà monitorato. Domani giornata decisiva sulla sua presenza contro la Fiorentina. #Rabiot #Milan #Infortunio #LoftusCheek - facebook.com Vai su Facebook
Allarme PSG: infortunio per Kvaratskhelia, Vitinha lascia il campo. Rischiano il Barcellona? - 0 per i parigini) il Parco dei Principi ha ammirato l'assist divino di ... Si legge su tuttomercatoweb.com
Rabiot, simbolo del nuovo Milan. Ci pensava anche il Napoli (fino all'infortunio di Lukaku) - All'indomani della sconfitta contro la Cremonese, il tecnico livornese s'è presentato a Casa Milan ... tuttomercatoweb.com scrive