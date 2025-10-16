Infortunio mortale i sindacati proclamano un' ora di sciopero di tutte le aziende del porto

Un’ora di sciopero indetto per lunedì, nell’ultima ora del proprio turno o orario giornaliero, per tutti i lavoratori dei settori portuale, facchinaggio e trasporti (merci logistica) e di tutte le aziende operanti nel sito portuale di Ravenna: è quanto hanno proclamato Cgil, Cisl e Uil dopo la. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it