Infortunio Miretti il centrocampista è tornato ad allenarsi in gruppo? Novità dalla Continassa sulle condizioni del bianconero in vista di Como Juve
di Marco Baridon Infortunio Miretti, il centrocampista è tornato ad allenarsi in gruppo? Tutti gli aggiornamenti sulle condizioni in vista di Como Juve. La sosta per le nazionali porta buone notizie, ma per una di queste bisognerà attendere ancora un po’. Il rientro in gruppo di Fabio Miretti è destinato a slittare ancora di qualche giorno. Secondo quanto appreso da , il giovane centrocampista della Juventus non si è ancora allenato con i compagni e il suo ritorno a pieno regime è previsto solo dopo la trasferta di Como. Il giocatore, fermo ai box da inizio stagione per un infortunio, sta proseguendo il suo percorso di recupero personalizzato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Caso #Bremer, altro episodio di incongruenza tra tempi di rientro e aspettative sul recupero. La #Juve soffre più del previsto, si allunga la lista di chi ha subito ricadute o non ha smaltito l’infortunio: 2025/26 Miretti Bremer Cabal 24/25 Douglas Luiz N. Gonzalez - X Vai su X
23 convocati in vista di Verona-Juventus Nell'elenco stilato da Tudor mancano solamente due bianconeri: non prendono parte alla gara Miretti e Milik Il centrocampista sta ancora recuperando dall'infortunio subito contro la Next Gen ad Agosto #Verona - facebook.com Vai su Facebook
Infortunio Miretti, il centrocampista è pronto a rientrare! Spera nella convocazione con il Como e… Gli aggiornamenti sul bianconero - Infortunio Miretti, il centrocampista vede la luce dopo il lungo stop: vuole la convocazione per il Como, Tudor ritrova un vero jolly Una luce in fondo al tunnel, un rientro che sa di rinforzo a tutti ... Riporta juventusnews24.com
Emergenza infortuni per Tudor: difesa decimata, attacco sterile e centrocampo in crisi, Miretti dopo il Como - Emergenza infortuni per Tudor: difesa decimata, attacco sterile e centrocampo in crisi, questo per Gazzetta. Come scrive tuttojuve.com
Fabio Miretti verso il ritorno in campo: obiettivo Como - Convocazioni Nazionali, infortuni e giorni liberi: ecco cosa succede in casa Juventus durante la sosta Durante la sosta per le Nazionali, molti giocatori della Juventus sono ... Secondo tuttojuve.com