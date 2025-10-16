Infortunio Miretti il centrocampista è tornato ad allenarsi in gruppo? Novità dalla Continassa sulle condizioni del bianconero in vista di Como Juve

di Marco Baridon Infortunio Miretti, il centrocampista è tornato ad allenarsi in gruppo? Tutti gli aggiornamenti sulle condizioni in vista di Como Juve. La sosta per le nazionali porta buone notizie, ma per una di queste bisognerà attendere ancora un po’. Il rientro in gruppo di Fabio Miretti è destinato a slittare ancora di qualche giorno. Secondo quanto appreso da , il giovane centrocampista della Juventus non si è ancora allenato con i compagni e il suo ritorno a pieno regime è previsto solo dopo la trasferta di Como. Il giocatore, fermo ai box da inizio stagione per un infortunio, sta proseguendo il suo percorso di recupero personalizzato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

