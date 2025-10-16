Infortunio Estupiñán | buone notizie per il Milan La situazione in vista contro la Fiorentina
Infortunio Estupiñán: buone notizie per il Milan in vista della Fiorentina. La situazione attuale Dopo giorni di apprensione legati alle condizioni fisiche dei nazionali, per il Milan arrivano finalmente aggiornamenti confortanti sul fronte infermeria. In particolare, c’è ottimismo riguardo all’infortunio di Estupiñán, il terzino sinistro ecuadoriano che aveva destato preoccupazione durante la pausa per le . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
