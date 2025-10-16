Infortunio Bremer Castellacci teme questo | Può avere una ripercussione a livello psicologico mi auguro che non ci sia Per la Juve è stato un problema serio ma…

Infortunio Bremer, Castellacci teme questo dopo lo stop del difensore brasiliano: ecco cosa ha detto. Enrico Castellacci, Presidente Nazionale dell’Associazione Medici del Calcio Italiani e medico della Nazionale Italiana tra il 2004 e il 2018 ha analizzato così l’infortunio del difensore della Juve Gleison Bremer. BREMER – «Un problema noioso. Un giocatore che ha avuto una lesione al legamento crociato anteriore, quindi grossa, può avere una ripercussione brutta a livello psicologico oltre che fisico, in questi casi. Mi auguro che non ci sia. Per la Juventus è stato un problema serio, mi auguro possa avere la forza caratteriale per affrontare questo nuovo recupero, non è mai facile». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

