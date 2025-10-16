Infortuni per Pulisic e Rabiot oggi esami per entrambi Milan irritato con gli USA il motivo

In casa Milan è emergenza infortuni, dopo la sosta del campionato di Serie A per gli impegni delle Nazionali, in vista della sfida contro la Fiorentina: la situazione di Christian Pulisic e Adrien Rabiot sarà valutata in giornata. Facciamo il punto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

infortuni per pulisic e rabiot oggi esami per entrambi milan irritato con gli usa il motivo

© Pianetamilan.it - Infortuni per Pulisic e Rabiot, oggi esami per entrambi. Milan irritato con gli USA, il motivo

