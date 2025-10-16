Infortuni per Pulisic e Rabiot oggi esami per entrambi Milan irritato con gli USA il motivo

In casa Milan è emergenza infortuni, dopo la sosta del campionato di Serie A per gli impegni delle Nazionali, in vista della sfida contro la Fiorentina: la situazione di Christian Pulisic e Adrien Rabiot sarà valutata in giornata. Facciamo il punto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Infortuni per Pulisic e Rabiot, oggi esami per entrambi. Milan irritato con gli USA, il motivo

Approfondisci con queste news

Pochettino fa giocare a Pulisic un’amichevole nonostante un fastidio alla coscia, mentre Saelemaekers lascia in anticipo il ritiro del Belgio dopo essere uscito per infortunio nel match contro la Macedonia. Difficile per Allegri averli a disposizione per la partita di - facebook.com Vai su Facebook

#Pulisic rischia un mese di stop: L'amichevole degli #Usa costa cara, #Milan irritato. In via Aldo Rossi e a #Milanello l'infortunio al bicipite femorale di Christian #Pulisic non lo hanno accolto con il sorriso sulle labbra. Non solo perché arriva al termine di una - X Vai su X

L'infortunio di Pulisic e l'irritazione del Milan. Chi lo sostituirà contro la Fiorentina? - Questa sosta per le nazionali non ha portato buone notizie per il Milan che rischia di perdere per la prossima gara di campionato contro la Fiorentina (e forse non solo per questa partita) ... Segnala milannews.it

Pulisic, infortunio in Nazionale: Milan in ansia è a rischio per la Fiorentina. Come sta - Allegri nella sosta nazionali ha perso anche Saelemaekers, mentre Rabiot e Estupinan andranno valutati ... Da msn.com

Pulisic si è infortunato in Nazionale: scatta l’allarme, Pochettino inguaia il Milan - Christian Pulisic è uscito per infortunio durante l'amichevole Stati Uniti- milanlive.it scrive