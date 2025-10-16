Infortuni Milan buone notizie per quanto riguarda Estupinan e Saelemaekers | PM
Primi responsi sugli infortuni in casa Milan: oltre alle pessime notizie su Adrien Rabiot, si può sperare per Estupinan e Saelemaekers. I dettagli dalla nostra redazione. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Approfondisci con queste news
MP - #Milan, il punto sugli infortuni: da #Rabiot a #Pulisic, le ultime dall’infermeria rossonera #MilanPress - X Vai su X
NetweekSport #Gattuso #Nazionale #CalcioShow #Milan infortuni #juventus - facebook.com Vai su Facebook
Infortuni Milan, ansia per Pulisic, Rabiot ed Estupinan: le ultime novità - Giornata decisiva per il Milan: tre giocatori attesi ai controlli medici dopo gli infortuni accusati in nazionale. Riporta notiziemilan.it
Milan, le news sugli infortuni di Pulisic, Rabiot e Saelemaekers - Per Rabiot contusione al polpaccio rimediata in allenamento, il francese svolgerà oggi gli esami strumentali, è a risch ... Lo riporta sport.sky.it
Infortuni Milan, non solo brutte notizie per Allegri: un nazionale va verso il rientro già contro la Fiorentina - In casa Milan non è stata certo una sosta fortunata, arriva però anche una notizia che può cambiare le scelte di Allegri in vista del prossimo match. Scrive notiziemilan.it