Infortuni Cagliari buone notizie per Mina Ecco la situazione attuale

Infortuni Cagliari: buone notizie da Assemini, Mina verso il rientro Arrivano segnali incoraggianti dal CRAI Sport Center di Assemini, dove il Cagliari ha intensificato la preparazione in vista del delicato match di domenica contro il Bologna, valido per la settima giornata della Serie A 202526. Dopo settimane complicate sul fronte fisico, il club rossoblù comincia .

