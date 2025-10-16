Infortunati Milan il punto | oggi controlli per due calciatori Contrattempo Pulisic

La sosta del campionato per gli impegni delle Nazionali ha lasciato in eredità al Milan di Massimiliano Allegri ben quattro giocatori infortunati. Chi potrà scendere in campo domenica sera a 'San Siro' contro la Fiorentina? Ecco la situazione.

Infortunati Milan, le condizioni di Pulisic e Rabiot! Domani gli esami: le ultimissime - Domani gli esami strumentali: le ultimissime La pausa per gli impegni delle Nazionali è ormai alle spalle e in casa Milan è tempo di ...

Kean valutato giorno per giorno: in dubbio per il Milan - In un video pubblicato sui suoi canali social la Fiorentina ha fatto il punto sulla situazione infortunati con il medico sociale dottor Pengue.

Fiorentina, il punto sugli infortunati: Kean verrà valutato giorno dopo giorno, nulla di preoccupante per Pongracic - Attraverso il sito ufficiale della Fiorentina, prossimo avversario del Milan in Serie A, il Responsabile Sanitario del club viola, Dr.